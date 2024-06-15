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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Буданов подтвердил атаку дронов на аэродром Морозовск в рф - The War Zone  

Буданов подтвердил атаку дронов на аэродром Морозовск в рф - The War Zone  

Киев  •  УНН

15 июня 2024, 09:30  •  27919 просмотра

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По словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, Украина использовала не менее 70 беспилотников для нанесения удара по российскому аэродрому в Морозовске.

Украинские подразделения обороны и разведки использовали не менее 70 беспилотников для удара по аэродроме в Морозовске в ростовской области рф. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов The War Zone, передает УНН.

Как пишет портал The War Zone, Telegram-канал "Два майора россии" утверждает, что ни один самолет не пострадал. Telegram-канал "Российская кремлевская табакерка" утверждает, что, хотя большая часть дронов была сбита до достижения цели, некоторые сумели пройти, в результате чего шесть пилотов были убиты, а еще 10 военнослужащих получили ранения.

Между тем Буданов сообщил The War Zone, что оценка ущерба в бою продолжается.

"Мы ждем информации" о том, были ли уничтожены или повреждены какие-либо самолеты", - сказал Буданов.

По словам, Буданова операция была начата изнутри Украины, добавив, что по аэродрому нанесли удары не менее 70, а может и больше украинских дронов Dragon и Splash.

The War Zone отмечает, что эти цифры соответствуют тому, что сообщил в пятницу Telegram-канал Два майора россии. "Два майора" пожаловались, что атака выявила серьезные уязвимости в российской системе противовоздушной обороны от дронов.

Как сообщал тогда портал The War Zone, украинские официальные лица заявили, что в результате удара уничтожены не менее шести военных самолетов, уничтожены и серьезно повреждены еще восемь. Киев также заявлял, что 20 российских военнослужащих на базе были убиты или ранены. 

Сообщается, что снимки Planet Lab с высоким разрешением, которые получил The War Zone на следующий день, не выявили серьезных повреждений в Морозовске.

"За день до нападения на парковках по всему объекту было видно 29 самолетов. На снимках, полученных от Planet Labs и сделанных сегодня, мы можем насчитать такое же количество самолетов, при этом ни им, ни инфраструктуре базы не видно серьезных повреждений", — отметил тогда портал The War Zone.

На этот раз украинские официальные лица пока не делали таких смелых заявлений. Однако база будет атакована снова, пообещал Буданов.

"Да", — коротко ответил он, когда его спросили, планируют ли украинские силы еще одну воздушную атаку на этот аэродром.

Дополнение

В ночь на 14 июня 2024 года очевидцы сообщили в социальных сетях о взрывах в районе аэродрома в Морозовске, что в Ростовской области рф.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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