Буданов підтвердив атаку дронів на аеродром Морозівськ у рф - The War Zone

Українські підрозділи оборони та розвідки використали щонайменше 70 безпілотників для удару по аеродрому в Морозівську в ростовській області рф. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов The War Zone, передає УНН.

Як пише портал The War Zone, Telegram-канал "Два майори росії" стверджує, що жоден літак не постраждав. Telegram-канал "Російська кремлівська табакерка" стверджує, що, хоча більшу частину дронів було збито до досягнення мети, деякі зуміли пройти, внаслідок чого шість пілотів було вбито, а ще 10 військовослужбовців дістали поранення.

Тим часом Буданов повідомив The War Zone, що оцінка збитків у бою триває.

"Ми чекаємо інформації" про те, чи було знищено або пошкоджено будь-які літаки", - сказав Буданов.

За словами Буданова, операцію було розпочато зсередини України, додавши, що по аеродрому завдали ударів щонайменше 70, а може й більше українських дронів Dragon і Splash.

The War Zone зазначає, що ці цифри відповідають тому, що повідомив у п'ятницю Telegram-канал "Два майори росії". "Два майори" поскаржилися, що атака виявила серйозні вразливості в російській системі протиповітряної оборони від дронів.

Як повідомляв тоді портал The War Zone, українські офіційні особи заявили, що внаслідок удару знищено щонайменше шість військових літаків, знищено і серйозно пошкоджено ще вісім. Київ також заявляв, що 20 російських військовослужбовців на базі було вбито або поранено.

Повідомляють, що знімки Planet Lab з високою роздільною здатністю, які отримав The War Zone наступного дня, не виявили серйозних ушкоджень у Морозівську.

"За день до нападу на парковках по всьому об'єкту було видно 29 літаків. На знімках, отриманих від Planet Labs і зроблених сьогодні, ми можемо нарахувати таку саму кількість літаків, водночас ні їм, ні інфраструктурі бази не видно серйозних пошкоджень", - зазначив тоді портал The War Zone.

Цього разу українські офіційні особи поки що не робили таких сміливих заяв. Однак база буде атакована знову, пообіцяв Буданов.

"Так", - коротко відповів він, коли його запитали, чи планують українські сили ще одну повітряну атаку на цей аеродром.

Доповнення

У ніч на 14 червня 2024 року очевидці повідомили у соціальних мережах про вибухи в районі аеродрому в Морозівську, що в Ростовській області рф.