Буданов про наступ рф на сході України: Армагеддону не буде, але ситуація досить складна
Київ • УНН
Ситуація на фронті досить складна і залишатиметься складною ще як мінімум місяць
Начальники ГУР МОУ Кирило Буданов, коментуючи ситуацію на фронті і стримування наступу російських військ в інтерв'ю The Philadelphia Inquirer заявив, що ніякого Армагеддону не буде, але ситуація досить складна, пише УНН.
На питання журналіста, чи зможуть українські війська зупинити нинішній російський наступ на сході, де москва домагається невеликих, але стабільних територіальних завоювань, Буданов відповів прямо:
"Хороша новина полягає в тому, що ніякого Армагеддону не відбудеться.Погана новина полягає в тому, що ситуація досить складна. Так буде ще мінімум місяць, і легше не стане".
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Очікується, що Москва буде завдавати ударів по Україні щосили напередодні 75-річчя саміту НАТО в середині липня у Вашингтоні і до того, як США доставлять ще більше артилерійських снарядів та інших критично важливих вантажів, які затрималися через тривале прийняття рішення Конгресом США.
Кремль з початку війни намагається взяти під свій контроль весь східний регіон Донбасу.
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"Ми зробимо все можливе, щоб запобігти їх і звести до мінімуму Російські успіхи", - сказав Буданов.
Буданов не бачить сенсу в мирних переговорах з рф – мета України повна деокупація територій - "У нас немає іншого вибору, окрім як повернути те, що було окуповано. Інакше стан війни триватиме вічно".