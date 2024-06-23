Буданов про наступ рф на сході України: Армагеддону не буде, але ситуація досить складна

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 61708 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 150127 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 144967 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 121752 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 132453 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84807 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93020 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98703 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89661 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 220756 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1м/с
41%
Популярнi новини

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 20178 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 19940 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 43096 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 16410 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 22080 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 144967 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 220756 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 370821 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 306653 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 414958 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 346 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 10753 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30876 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27766 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 121752 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Буданов про наступ рф на сході України: Армагеддону не буде, але ситуація досить складна

Київ • УНН

 • 83925 перегляди

Ситуація на фронті досить складна і залишатиметься складною ще як мінімум місяць

Буданов про наступ рф на сході України: Армагеддону не буде, але ситуація досить складна

Начальники ГУР МОУ Кирило Буданов, коментуючи ситуацію на фронті і стримування наступу російських військ в інтерв'ю The Philadelphia Inquirer заявив, що ніякого Армагеддону не буде, але ситуація досить складна, пише УНН.

На питання журналіста, чи зможуть українські війська зупинити нинішній російський наступ на сході, де москва домагається невеликих, але стабільних територіальних завоювань, Буданов відповів прямо:

"Хороша новина полягає в тому, що ніякого Армагеддону не відбудеться.Погана новина полягає в тому, що ситуація досить складна. Так буде ще мінімум місяць, і легше не стане".

Дозвіл США на удари України по території рф зірвав більший наступ на Харківську область-Associated Press23.06.2024, 20:02 • 95776 переглядiв

Очікується, що Москва буде завдавати ударів по Україні щосили напередодні 75-річчя саміту НАТО в середині липня у Вашингтоні і до того, як США доставлять ще більше артилерійських снарядів та інших критично важливих вантажів, які затрималися через тривале прийняття рішення Конгресом США.

Кремль з початку війни намагається взяти під свій контроль весь східний регіон Донбасу.

Буданов підтвердив атаку дронів на аеродром Морозівськ у рф - The War Zone15.06.2024, 12:30 • 102210 переглядiв

"Ми зробимо все можливе, щоб запобігти їх і звести до мінімуму Російські успіхи", - сказав Буданов.

Буданов не бачить сенсу в мирних переговорах з рф – мета України повна деокупація територій - "У нас немає іншого вибору, окрім як повернути те, що було окуповано. Інакше стан війни триватиме вічно".

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаПолітика
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,774.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,635.44