Дозвіл США на удари України по території рф зірвав більший наступ на Харківську область-Associated Press
Київ • УНН
Щонайменше 90 000 російських військовослужбовців готувалися до нового наступу в Харківській області
Перед тим, як США дозволили Україні використовувати їх зброю по території рф, щонайменше 90 тисяч російських військових готувалися до нового наступу в Харківській області. Про це пише агентство Associated Press з посиланням на першого заступника Міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, повідомляє УНН.
Як пише AP, через кілька тижнів після прийняття рішення, що дозволяє Україні використовувати поставлену США зброю для обмежених ударів по російській території, Україна досягла певних успіхів у стримуванні нового наступу ворога вздовж північно-східного фронту.
Журналісти підкреслюють, що погіршення ситуації на фронті змусило США дозволити Україні використовувати артилерійські і ракетні системи, що поставляються партнерами, для захисту Харкова, завдаючи ударів по прикордонних районах, де збираються і проводять атаки кремлівські війська.
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"Перший заступник Міністра оборони Іван Гаврилюк повідомив агентству Associated Press, що щонайменше 90 тисяч російських військовослужбовців у глибині російської території готувалися до нового наступу", - пише AP.
Військовослужбовці українських воюючих на харківському напрямку бригад розповіли AP, що вже через кілька годин після отримання дозволу від США почалася робота ракетних систем HIMARS по території Росії.
"HIMARS не вщухали весь день. З перших днів українським силам вдалося знищити цілі колони військ уздовж кордону, які чекали наказ про вхід в Україну", - сказав у розмові з AP командир артилерійського розрахунку з позивним "Гефест".
Раніше українські військові не могли атакувати цілі на російській території, оскільки всі склади з боєприпасами та іншими ресурсами росіяни тримали на 20 км далі, ніж могла дістати українська зброя.
Як пише АР, після дозволу на удари Динаміка на північно-східному фронті майже відразу змінилася, і українським військам вдалося стабілізувати ситуацію там. Однак українські військові та чиновники наполягають на тому, щоб отримати дозвіл США на удари за допомогою ATACMS на відстань понад 100 кілометрів проти конкретних цілей.
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