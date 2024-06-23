Перед тем, как США разрешили Украине использовать их оружие по территории рф, по меньшей мере 90 тысяч российских военных готовились к новому наступлению в Харьковской области. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на первого замминистра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, сообщает УНН.

Как пишет AP, через несколько недель после принятия решения, позволяющего Украине использовать поставляемое США оружие для ограниченных ударов по российской территории, Украина достигла определенных успехов в сдерживании нового наступления врага вдоль северо-восточного фронта.

Журналисты подчеркивают, что ухудшение ситуации на фронте заставило США позволить Украине использовать поставляемые партнерами артиллерийские и ракетные системы для защиты Харькова, нанося удары по приграничным районам, где собираются и проводят атаки кремлевские войска.

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"Первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк сообщил агентству Associated Press, что по меньшей мере 90 тысяч российских военнослужащих в глубине российской территории готовились к новому наступлению", - пишет AP.

Военнослужащие украинских воюющих на Харьковском направлении бригад рассказали AP, что уже через несколько часов после получения разрешения от США началась работа ракетных систем HIMARS по территории россии.

"HIMARS не стихали весь день. С первых дней украинским силам удалось уничтожить целые колонны войск вдоль границы, ожидавшие приказ о входе в Украину", - сказал в разговоре с AP командир артиллерийского расчета с позывным "Гефест".

Ранее украинские военные не могли атаковать цели на российской территории, поскольку все склады с боеприпасами и другими ресурсами россияне держали на 20 км дальше, чем могло достать украинское оружие.

Как пишет АР, после разрешения на удары динамика на северо-восточном фронте почти сразу изменилась, и украинским войскам удалось стабилизировать ситуацию там. Однако украинские военные и чиновники настаивают на том, чтобы получить разрешение США на удары с помощью ATACMS на расстояние более 100 километров против конкретных целей.

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