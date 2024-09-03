Оккупанты устанавливают подводные заграждения для защиты Керченского моста
Киев • УНН
Возле Керченского моста россияне топят металлические «ерши» для защиты. Также устанавливаются боновые заграждения и заграждения из барж вдоль моста.
Для защиты Керченского моста в море возле него российские оккупанты начали топить заградительные конструкции. Об этом пишет "Крымский ветер", передает УНН.
Детали
Как сообщается, металлические "ерши" огромного размера оккупанты собирают на берегу, затем на баржах вывозят в море и с помощью плавучего крана опускают на дно пролива на расстоянии нескольких сотен метров от моста.
Также вдоль Керченского моста установлены ряды обычных боновых заграждений и заграждений из барж.
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