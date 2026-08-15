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Окупанти вдарили дроном по житловому будинку на Херсонщині, там загинув чоловік

Київ • УНН

 • 4096 перегляди

Вдень 15 серпня російські війська атакували безпілотником житловий будинок у Новодмитрівці на Херсонщині. Внаслідок удару загинув 49-річний чоловік.

Окупанти вдарили дроном по житловому будинку на Херсонщині, там загинув чоловік

російські війська вдень 15 серпня атакували безпілотником житловий будинок у Новодмитрівці Білозерської громади Херсонщини. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Деталі

За його словами, удар стався близько 13:50. Внаслідок влучання у власній оселі загинув 49-річний чоловік.

Через влучання ворожого дрона у власній оселі загинув 49-річний чоловік

– повідомив Прокудін.

Херсонщина регулярно зазнає російських атак із застосуванням дронів, артилерії та авіації. Напередодні під ударами перебував 31 населений пункт області, внаслідок чого 14 людей отримали поранення.

Раніше цього тижня в області також фіксували десятки ударів по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі. Зокрема, російські війська пошкоджували багатоповерхівки, приватні будинки, магазини, автомобілі та об'єкти критичної інфраструктури.

росіяни атакували цивільні авто на Херсонщині п’ятеро людей дістали поранення15.08.26, 18:03 • 3050 переглядiв

Степан Гафтко

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