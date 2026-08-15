Окупанти вдарили дроном по житловому будинку на Херсонщині, там загинув чоловік

російські війська вдень 15 серпня атакували безпілотником житловий будинок у Новодмитрівці Білозерської громади Херсонщини. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

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За його словами, удар стався близько 13:50. Внаслідок влучання у власній оселі загинув 49-річний чоловік.

Через влучання ворожого дрона у власній оселі загинув 49-річний чоловік – повідомив Прокудін.

Херсонщина регулярно зазнає російських атак із застосуванням дронів, артилерії та авіації. Напередодні під ударами перебував 31 населений пункт області, внаслідок чого 14 людей отримали поранення.

Раніше цього тижня в області також фіксували десятки ударів по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі. Зокрема, російські війська пошкоджували багатоповерхівки, приватні будинки, магазини, автомобілі та об'єкти критичної інфраструктури.

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