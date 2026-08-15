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Оккупанты ударили дроном по жилому дому в Херсонской области, там погиб мужчина

Киев • УНН

 • 648 просмотра

Днём 15 августа российские войска атаковали беспилотником жилой дом в Новодмитровке в Херсонской области. В результате удара погиб 49-летний мужчина.

Оккупанты ударили дроном по жилому дому в Херсонской области, там погиб мужчина

Российские войска днём 15 августа атаковали беспилотником жилой дом в Новодмитровке Белозёрской общины Херсонской области. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

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По его словам, удар произошёл около 13:50. В результате попадания в собственном доме погиб 49-летний мужчина.

В результате попадания вражеского дрона в собственном доме погиб 49-летний мужчина

— сообщил Прокудин.

Херсонская область регулярно подвергается российским атакам с применением дронов, артиллерии и авиации. Накануне под ударами находился 31 населённый пункт области, в результате чего 14 человек получили ранения.

Ранее на этой неделе в области также фиксировали десятки ударов по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре. В частности, российские войска повреждали многоэтажки, частные дома, магазины, автомобили и объекты критической инфраструктуры.

россияне атаковали гражданские автомобили в Херсонской области, пятеро человек получили ранения15.08.26, 18:03 • 1510 просмотров

Степан Гафтко

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