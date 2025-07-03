Окупанти погрожують відключити незареєстровані сім-карти жителям ТОТ
Київ • УНН
На тимчасово окупованих територіях окупанти намагаються змусити українців реєструвати сім-карти своїх операторів, погрожуючи відключити незареєстровані номери з 1 листопада. Українці масово ігнорують вимогу про "повну реєстрацію", незважаючи на попередні роздачі сім-карток без прив'язки до російських паспортів.
На тимчасово окупованих територіях представники влади країни-агресора намагаються змусити українців реєструвати сім-карти своїх операторів. Незареєстровані погрожують відключити від мережі. Про це УНН повідомляє з посилання на Центр національного спротиву.
Деталі
У ЦНС розповіли, що спочатку сім-картки на ТОТ роздавали без прив’язки до російських паспортів. А тепер хочуть змусити тих, хто отримав паспорт з двоголовим орлом, пройти так звану "повну реєстрацію". Українці цей процес масово ігнорують.
У відповідь окупанти погрожують відключити всі незареєстровані номери з 1 листопада.
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