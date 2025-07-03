Оккупанты угрожают отключить незарегистрированные сим-карты жителям ВОТ
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях оккупанты пытаются заставить украинцев регистрировать сим-карты своих операторов, угрожая отключить незарегистрированные номера с 1 ноября. Украинцы массово игнорируют требование о "полной регистрации", несмотря на предыдущие раздачи сим-карт без привязки к российским паспортам.
На временно оккупированных территориях представители власти страны-агрессора пытаются заставить украинцев регистрировать сим-карты своих операторов. Незарегистрированные угрожают отключить от сети. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр национального сопротивления.
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В ЦНС рассказали, что сначала сим-карты на ВОТ раздавали без привязки к российским паспортам. А теперь хотят заставить тех, кто получил паспорт с двуглавым орлом, пройти так называемую "полную регистрацию". Украинцы этот процесс массово игнорируют.
В ответ оккупанты угрожают отключить все незарегистрированные номера с 1 ноября.
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