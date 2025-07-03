Оккупанты угрожают отключить незарегистрированные сим-карты жителям ВОТ

$41.810.01
49.130.28
ukenru
Трамп и Зеленский собираются созвониться в пятницу - FT
10:48 • 3727 просмотра
Трамп и Зеленский собираются созвониться в пятницу - FT
Эксклюзив
09:27 • 15341 просмотра
Транспортный поток в Киеве: в КГГА ответили, когда выше шансы попасть в пробки
08:45 • 43819 просмотра
Украинская ПВО: сколько у Украины систем защиты неба и сколько нужно для полной безопасности
Эксклюзив
07:48 • 31579 просмотра
В результате взрыва на Житомирщине повреждено около сотни зданий
Эксклюзив
06:58 • 38025 просмотра
Взрыв в Житомирской области: вероятной причиной считают нарушение правил безопасности на агропредприятии
Эксклюзив
06:55 • 32721 просмотра
Правоохранители проводят обыски у депутата Волынского облсовета по делу о незаконной переправке мужчин за границу
Эксклюзив
06:19 • 26761 просмотра
Аллергия на солнце: врач рассказал о симптомах и причинах
2 июля, 18:14 • 49361 просмотра
В США сенатор-республиканец требует от Трампа объяснить Конгрессу приостановку помощи Украине
Эксклюзив
2 июля, 14:12 • 165374 просмотра
"Может стать звеном в коррупционной истории": эксперт предупреждает о последствиях решения АРМА о передаче "Гулливера" компании "Алакор Сити"
2 июля, 13:11 • 93799 просмотра
Украина будет иметь оружие до конца лета: дальше возможен критический момент - Bild
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
3.2м/с
41%
752мм
Популярные новости
Ночной обстрел Одессы: 10 человек, включая детей, спасены из поврежденной многоэтажки3 июля, 03:07 • 53412 просмотра
Украину накроет аномальная жара: где ожидать дожди 3 июля3 июля, 03:27 • 34889 просмотра
В Полтавской громаде прогремел взрыв на фоне угрозы дронов3 июля, 05:52 • 48657 просмотра
В НАТО уверены – США сократят свои войска в Европе: в альянсе пересматривают оборонный план09:55 • 16595 просмотра
Закон не для всех: главный юрист НБУ под следствием за "злоупотребление" до сих пор не отстранен от должности10:55 • 11393 просмотра
публикации
Закон не для всех: главный юрист НБУ под следствием за "злоупотребление" до сих пор не отстранен от должности10:55 • 11433 просмотра
Украинская ПВО: сколько у Украины систем защиты неба и сколько нужно для полной безопасности08:45 • 43825 просмотра
"Может стать звеном в коррупционной истории": эксперт предупреждает о последствиях решения АРМА о передаче "Гулливера" компании "Алакор Сити"
Эксклюзив
2 июля, 14:12 • 165375 просмотра
Украина сталкивается с правовыми рисками в эксплуатации советской авиатехники – имеется системная проблема2 июля, 13:43 • 126459 просмотра
Лекарства не подешевели: почему фармреформа только запутала рынок2 июля, 13:18 • 141505 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Майкл Маккол
Олег Кипер
Анджей Дуда
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Житомирская область
Полтава
Польша
Реклама
УНН Lite
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии09:28 • 7853 просмотра
Звезда "Звездного пути: Энтерпрайз" Питер-Генри Шредер умер в возрасте 90 лет2 июля, 14:57 • 41816 просмотра
Педро Паскаль впервые вышел в свет после спора с Роулинг и оказался в эпицентре внимания фанатов2 июля, 14:39 • 50413 просмотра
Сериал "Медведь" получил продление на пятый сезон2 июля, 12:56 • 57855 просмотра
Виллу легендарного кутюрье Лагерфельда под Парижем продали за 4,7 миллиона евро2 июля, 07:53 • 112747 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Нью-Йорк Таймс
9К720 Искандер
Старлинк
Шахед-136

Оккупанты угрожают отключить незарегистрированные сим-карты жителям ВОТ

Киев • УНН

 • 196 просмотра

На временно оккупированных территориях оккупанты пытаются заставить украинцев регистрировать сим-карты своих операторов, угрожая отключить незарегистрированные номера с 1 ноября. Украинцы массово игнорируют требование о "полной регистрации", несмотря на предыдущие раздачи сим-карт без привязки к российским паспортам.

Оккупанты угрожают отключить незарегистрированные сим-карты жителям ВОТ

На временно оккупированных территориях представители власти страны-агрессора пытаются заставить украинцев регистрировать сим-карты своих операторов. Незарегистрированные угрожают отключить от сети. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Подробности

В ЦНС рассказали, что сначала сим-карты на ВОТ раздавали без привязки к российским паспортам. А теперь хотят заставить тех, кто получил паспорт с двуглавым орлом, пройти так называемую "полную регистрацию". Украинцы этот процесс массово игнорируют.

В ответ оккупанты угрожают отключить все незарегистрированные номера с 1 ноября.

На ВОТ российские захватчики воспитывают новое поколение операторов дронов - ЦНС01.07.25, 20:26 • 2534 просмотра

В ЦНС призывают украинцев на ВОТ передавать информацию о новых требованиях или давлении на жителей и присоединяться к Движению сопротивления.

Коллаборанты должны сдать экзамены на «любовь к россии» - ЦНС03.07.25, 02:35 • 1724 просмотра

Лилия Набока

Лилия Набока

ОбществоВойнаНовости Мира
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9