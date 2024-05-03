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Окупанти обстріляли 10 громад Сумщини

Окупанти обстріляли 10 громад Сумщини

Київ • УНН

 • 21435 перегляди

Російські окупанти обстріляли 10 прикордонних населених пунктів Сумської області з різних видів зброї, включаючи ракети, міномети, артилерію, танки та безпілотники, внаслідок чого сталося 120 вибухів.

Російські окупанти за минулий день 28 разів обстріляли з різних видів озброєння прикордонні громади Сумської області, повідомила обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

Зафіксовано 120 вибухів. Обстрілу зазнали Миколаївська, Хотинська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

Зокрема в Есманській громаді було зафіксовано пуски ракет НАР із літака (5 вибухів) і мінометні обстріли (19 вибухів).

Під мінометними обстрілами опинилися Юнаківська (18 вибухів) і Миколаївська (3 вибухи) громади.

По Середино-Будській громаді ворог гатив з артилерії (15 вибухів), мінометів (3 вибухи) і здійснив атаку FPV-дрона (1 вибух).

Під артилерійським вогнем була Великописарівська громада (14 вибухів).

У Білопільській громаді здійснено атаку FPV-дрона (5 вибухів), обстріли зі ствольної артилерії (4 вибухи).

У Хотинській громаді здійснено обстріли з кулемета, міномета (6 вибухів), танка (6 вибухів) та скидання з БпЛА вибухівки ВОГ (3 вибухи).

По Шалигинській громаді ворог гатив із РСЗВ "Град" (7 вибухів) і ствольної артилерії (9 вибухів).

Ударів FPV-дронів зазнали Миропільська (1 вибух) і Краснопільська (1 вибух) громади.

росіяни вночі та вранці обстріляли 5 громад Сумщини: пролунало понад 40 вибухів 03.05.24, 09:04 • 18618 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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