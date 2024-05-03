росіяни вночі та вранці обстріляли 5 громад Сумщини: пролунало понад 40 вибухів
Київ • УНН
Вночі та вранці росіяни обстріляли 5 громад у Сумській області, зафіксовано понад 40 вибухів.
російські війська у ніч на 3 квітня та сьогодні вранці здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 43 вибухи. Про це у п'ятницю повідомила Сумська ОВА, передає УНН.
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Як повідомляється, ворожих обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Есманьська та Середино-Будська громади.
- Миропільська громада: здійснено атаку FPV-дронів (3 вибухи).
- Хотінська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи).
- Есманьська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (7 вибухів).
- Краснопільська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади та здійснили удар FPV-дроном (1 вибух).
- Середино-Будська громада: ворог вдарив зі ствольної артилерії (9 вибухів) та мінометів (14 вибухів).
Найбільш активним напрямком, де ворог продовжує використовувати свої ДРГ, залишається Сумщина - ДПСУ02.05.24, 15:05 • 20511 переглядiв