Оккупанты обстреляли 10 громад Сумщины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  134571 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  135051 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  137058 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  125650 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  109085 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  126821 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  125348 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119466 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115219 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  102036 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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30 апреля 2024, 14:32  •  270593 просмотра
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29 апреля 2024, 12:29  •  329538 просмотра

Оккупанты обстреляли 10 громад Сумщины

Российские оккупанты обстреляли 10 приграничных населенных пунктов Сумской области из различных видов оружия, включая ракеты, минометы, артиллерию, танки и беспилотники, в результате чего произошло 120 взрывов.

Общество •   •  5909 просмотра
Оккупанты обстреляли 10 громад Сумщины

США опасаются военного применения Китаем своих плавучих АЭС

Китай продвигает планы строительства плавучих ядерных реакторов, которые могли бы питать военные объекты на спорных территориях Южно-Китайского моря, что вызывает беспокойство со стороны США относительно подрыва региональной безопасности и стабильности.

Война •   •  7959 просмотра
США опасаются военного применения Китаем своих плавучих АЭС

Кулеба встретился с эстонским депутатом, который проехал на велосипеде из Таллинна в Киев и собрал €30 тысяч для ВСУ

Депутат эстонского парламента Кристо Энн Вага проехал на велосипеде 1700 км из Таллинна в Киев, собрав 30 000 евро для Вооруженных сил Украины на закупку автомобилей и беспилотников.

Общество •   •  9699 просмотра
Кулеба встретился с эстонским депутатом, который проехал на велосипеде из Таллинна в Киев и собрал €30 тысяч для ВСУ

НБУ внедряет самый большой пакет смягчения валютных ограничений с начала полномасштабной войны

НБУ ввел самый большой пакет послаблений валютных ограничений с начала полномасштабной войны, позволив бизнесу выходить на новые рынки, репатриировать дивиденды, переводить средства за границу по договорам лизинга/аренды, погашать внешние кредиты и проценты по ним, а также ослабить ограничения на деятельность представительств, что должно улучшить бизнес-среду, поддержать экономическое восстановление и способствовать привлечению новых инвестиций.

Экономика •   •  10622 просмотра
НБУ внедряет самый большой пакет смягчения валютных ограничений с начала полномасштабной войны

МИД предостерегает украинцев от посещения мест массового скопления в Тбилиси

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины избегать посещения мест массового скопления людей и участия в акциях протеста в Тбилиси в связи с продолжающимися в городе массовыми демонстрациями.

политика •   •  10641 просмотра
МИД предостерегает украинцев от посещения мест массового скопления в Тбилиси

Украина выиграла дивизион ІВ чемпионата мира-2024 по хоккею

Украина выиграла дивизион ІВ Чемпионата мира по хоккею с шайбой 2024 года и впервые за 7 лет будет повышена до дивизиона IA.

спорт •   •  11031 просмотра
Украина выиграла дивизион ІВ чемпионата мира-2024 по хоккею

Зеленский очертил ключевые темы для Саммита мира: энергетика, судоходство, гуманитарные вопросы

Президент Зеленский очертил ключевые темы для обсуждения на предстоящем мирном саммите в Швейцарии: энергетическая и ядерная безопасность, свободное судоходство и гуманитарные вопросы, такие как обмен пленными и возвращение депортированных украинских детей.

Война •   •  13218 просмотра
Зеленский очертил ключевые темы для Саммита мира: энергетика, судоходство, гуманитарные вопросы

Премьер Грузии обвинил экс-посла США в разжигании в стране революции

Премьер-министр Грузии обвинил бывшего посла США в разжигании революции в стране в 2020-2023 годах.

Новости Мира •   •  11670 просмотра
Премьер Грузии обвинил экс-посла США в разжигании в стране революции

Пасха-2024: где и когда смотреть онлайн-трансляцию богослужений

Украинцев призывают избегать посещения церкви и большого скопления людей на Пасху в этом году из-за продолжающейся войны, а вместо этого смотреть онлайн-трансляции Пасхальных литургий из разных храмов.

Общество •   •  11349 просмотра
Пасха-2024: где и когда смотреть онлайн-трансляцию богослужений

Обмен пленными с россией "всех на всех" возможен через мирный саммит - Зеленский

Президент Украины Зеленский заявил, что масштабный обмен пленными с россией в формате "всех на всех" может состояться только через мирный саммит, который он надеется провести раньше, до окончания войны.

Война •   •  13643 просмотра
Обмен пленными с россией "всех на всех" возможен через мирный саммит - Зеленский