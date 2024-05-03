Оккупанты обстреляли 10 громад Сумщины

Российские оккупанты за прошедший день 28 раз обстреляли из различных видов вооружения приграничные общины Сумской области, сообщила областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Зафиксировано 120 взрывов. Обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманская, Шалыгинская, Середино-Будская общины.

В частности в Эсманской общине были зафиксированы пуски ракет НАР с самолета (5 взрывов) и минометные обстрелы (19 взрывов).

Под минометными обстрелами оказались Юнаковская (18 взрывов) и Николаевская (3 взрыва) общины.

По Середино-Будской общине враг бил из артиллерии (15 взрывов), минометов (3 взрыва) и совершил атаку FPV-дрона (1 взрыв).

Под артиллерийским огнем была Великописаревская община (14 взрывов).

В Белопольской общине осуществлена атака FPV-дрона (5 взрывов), обстрелы из ствольной артиллерии (4 взрыва).

В Хотинской общине осуществлены обстрелы из пулемета, миномета (6 взрывов), танка (6 взрывов) и сброс с БпЛА взрывчатки ВОГ (3 взрыва).

По Шалигинской общине враг бил из РСЗО "Град" (7 взрывов) и ствольной артиллерии (9 взрывов).

Ударам FPV-дронов подверглись Миропольская (1 взрыв) и Краснопольская (1 взрыв) общины.

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