Окупанти здійснили 36 атак на чотирьох напрямках - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - ворог здійснив 36 атак за добу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом доби ворог здійснив 36 атак на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що на Лиманському напрямку протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення, а саме: Макіївка, Білогорівка, Луганської області та Верхньокам'янське, Спірне Донецької області.
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«На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Тривають безперервні бої у місті Бахмут. Окрім того, протягом доби, ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та Ступочки», - інфрмує Генштаб.
Також повідомляється, що на Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Водяного, здійснив обстріли населених пунктів Степове, Авдіївка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.
«На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Гостре, Георгіївка, Максимільянівка, Мар’їнка та Побєда Донецької області», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Інститут вивчення війни повідомляв, що ненадійність сил рф, які зосереджені навколо Бахмута, свідчить про те, що міністерство оборони рф відмовилось від цілі оточення українських сил навколо міста.