Оккупанты совершили 36 атак на четырех направлениях - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - враг совершил 36 атак за сутки. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В общем, в течение суток враг совершил 36 атак на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что на Лиманском направлении в течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов, рядом с линией боевого соприкосновения, а именно: Макеевка, Белогоровка, Луганской области и Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.
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«На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление. Продолжаются непрерывные бои в городе Бахмут. Кроме того, в течение суток, враг вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Орехово-Васильевка, Григорьевка и Ступочки», - инфрмуе Генштаб.
Также сообщается, что на Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Водяного, совершил обстрелы населенных пунктов Степное, Авдеевка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.
«На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Острое, Георгиевка, Максимильяновка, Марьинка и Победа Донецкой области», - говорится в сообщении.
Дополнение
Институт изучения войны сообщал, что ненадежность сил рф, которые сосредоточены вокруг Бахмута, свидетельствует о том, что министерство обороны рф отказалось от цели окружения украинских сил вокруг города.