Окупанти завдали ракетного удару по Запорізькій області - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Російські окупанти завдали ракетного удару вранці по території лінії розмежування у Запорізькій області та поблизу обласного центру. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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«Ракетний удар о 6:30 ранку на території лінії розмежування та поблизу обласного центру. На щастя, постраждалих немає!» - повідомив Старух.
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За його словами, окупанти продовжують гатити по об’єктах цивільної інфраструктури. «Якщо у вас є справи на території поблизу лінії розмежування, але немає елементарного укриття, варто утриматися від відвідання. Сховища рятують життя, будьте пильними. Подробиці згодом», - додав Старух.
Доповнення
У Запоріжжі вранці 23 липня знову було чутно гучні звуки, але "прильотів" у місті не зафіксовано.