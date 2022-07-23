Окупанти завдали ракетного удару по Запорізькій області - голова ОВА

Цитата

«Ракетний удар о 6:30 ранку на території лінії розмежування та поблизу обласного центру. На щастя, постраждалих немає!» - повідомив Старух.

Деталі

За його словами, окупанти продовжують гатити по об’єктах цивільної інфраструктури. «Якщо у вас є справи на території поблизу лінії розмежування, але немає елементарного укриття, варто утриматися від відвідання. Сховища рятують життя, будьте пильними. Подробиці згодом», - додав Старух.

Доповнення

У Запоріжжі вранці 23 липня знову було чутно гучні звуки, але "прильотів" у місті не зафіксовано.