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Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожской области - глава ОВА

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КИЕВ. 23 июля. УНН. Российские оккупанты нанесли ракетный удар утром по территории линии разграничения в Запорожской области и вблизи областного центра. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Цитата

«Ракетный удар в 6:30 утра на территории линии разграничения и вблизи областного центра. К счастью, пострадавших нет!» – сообщил Старух.

Детали

По его словам, оккупанты продолжают бить по объектам гражданской инфраструктуры. «Если у вас есть дела на территории вблизи линии разграничения, но нет элементарного укрытия, следует воздержаться от посещения. Укрытия спасают жизнь, будьте бдительны. Подробности позже», – добавил Старух.

Дополнение

В Запорожье утром 23 июля снова были слышны громкие звуки, но "прилеты" в городе не зафиксированы.

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