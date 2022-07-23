Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожской области - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Российские оккупанты нанесли ракетный удар утром по территории линии разграничения в Запорожской области и вблизи областного центра. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в своем Telegram-канале, пишет УНН.
Цитата
«Ракетный удар в 6:30 утра на территории линии разграничения и вблизи областного центра. К счастью, пострадавших нет!» – сообщил Старух.
Детали
По его словам, оккупанты продолжают бить по объектам гражданской инфраструктуры. «Если у вас есть дела на территории вблизи линии разграничения, но нет элементарного укрытия, следует воздержаться от посещения. Укрытия спасают жизнь, будьте бдительны. Подробности позже», – добавил Старух.
Дополнение
В Запорожье утром 23 июля снова были слышны громкие звуки, но "прилеты" в городе не зафиксированы.