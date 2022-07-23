У Запоріжжі вранці знову було гучно, але "прильотів" у місті не було - секретар міськради

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"У Запоріжжі "прильотів" не зафіксовано. Гучні звуки, які сьогодні вранці чули запоріжці, долинали із Запорізького району", - повідомив Куртєв у Telegram.

Деталі

За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Успенівка, Гуляйпільське, Рівнопілля, Залізничне, Лук'янівське, Новоданилівка, повідомили у Запорізькій ОВА у Telegram.

Надійшло 12 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

При цьому на Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення, додали в ОВА.

Доповнення

Напередодні ввечері у Запоріжжі також чули гучні вибухи - це був результат ворожої атаки з системи "Град". За попередньою інформацією, загарбники випустили близько 20 ракет, що впали в річку Дніпро поблизу селищ Малокатеринівка та Канівське.