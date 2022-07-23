В Запорожье утром снова было громко, но "прилетов" в городе не было - секретарь горсовета

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"В Запорожье "прилеты" не зафиксированы. Громкие звуки, которые сегодня утром слышали запорожцы, доносились из Запорожского района", - сообщил Куртев в Telegram.

Детали

По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Успеновка, Гуляйпольское, Ровнополье, Зализничное, Лукьяновское, Новоданиловка, сообщили в Запорожской ОВА в Telegram.

Поступило 12 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.

При этом на Запорожском направлении ситуация за последние сутки не претерпела существенных изменений. Противник основные усилия сосредотачивается на удерживании занятых рубежей. За прошедшие сутки враг осуществил обстрелы позиций украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения, добавили в ОВА.

Дополнение

Накануне вечером в Запорожье также слышали громкие взрывы – это был результат вражеской атаки из системы "Град". По предварительной информации, захватчики выпустили около 20 ракет, упавших в реку Днепр вблизи поселков Малокатериновка и Каневское.