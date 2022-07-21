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Ракетний удар по Краматорську: під завалами школи можуть бути люди

Ракетний удар по Краматорську: під завалами школи можуть бути люди

Київ • УНН

 • 182711 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Російські війська завдали ракетного удару по одній зі шкіл Краматорська Донецької області. Під завалами можуть перебувати люди, на місці працюють рятувальники. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, пише УНН.

Цитата

"У Краматорську рятувальники розбирають завали зруйнованої обстрілами рашистів школи. Сьогодні зранку краматорські рятувальники прибули на місце проведення розбору завалу частково зруйнованої внаслідок обстрілу будівлі однієї зі шкіл міста", - ідеться в повідомленні.

Деталі

Рятувальники встановили, що внаслідок обстрілу зруйновано середню частину триповерхової будівлі школи, під завалами можуть перебувати люди.

Доповнення

Сьогодні російські загарбники ракетним ударом зруйнували дві школи - у Краматорську та Костянтинівці. Крім того, цієї ночі обстріляли промислову частину Краматорська - підприємства СКМЗ та НКМЗ.

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