Ракетний удар по Краматорську: під завалами школи можуть бути люди

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"У Краматорську рятувальники розбирають завали зруйнованої обстрілами рашистів школи. Сьогодні зранку краматорські рятувальники прибули на місце проведення розбору завалу частково зруйнованої внаслідок обстрілу будівлі однієї зі шкіл міста", - ідеться в повідомленні.



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Рятувальники встановили, що внаслідок обстрілу зруйновано середню частину триповерхової будівлі школи, під завалами можуть перебувати люди.

Доповнення

Сьогодні російські загарбники ракетним ударом зруйнували дві школи - у Краматорську та Костянтинівці. Крім того, цієї ночі обстріляли промислову частину Краматорська - підприємства СКМЗ та НКМЗ.