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Ракетный удар по Краматорску: под завалами школы могут быть люди

Ракетный удар по Краматорску: под завалами школы могут быть люди

Киев • УНН

 • 182707 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Российские войска нанесли ракетный удар по одной из школ Краматорска Донецкой области. Под завалами могут находиться люди, на месте работают спасатели. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.

Цитата

"В Краматорске спасатели разбирают завалы разрушенной обстрелами рашистов школы. Сегодня утром краматорские спасатели прибыли на место проведения разбора завала частично разрушенного в результате обстрела здания одной из школ города", - говорится в сообщении.

Детали

Спасатели установили, что в результате обстрела разрушена средняя часть трехэтажного здания школы, под завалами могут находиться люди.

Дополнение

Сегодня русские захватчики ракетным ударом разрушили две школы - в Краматорске и Константиновке. Кроме того, этой ночью была обстреляна промышленная часть Краматорска - предприятия СКМЗ и НКМЗ.

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