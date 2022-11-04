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Окупанти завдали 3 ракетних та 5 авіаційних ударів по Україні – Генштаб

Окупанти завдали 3 ракетних та 5 авіаційних ударів по Україні – Генштаб

Київ • УНН

 • 282880 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. За поточну добу, російські окупанти завдали 3 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснили 2 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Від обстрілів постраждали населені пункти Львівської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«Протягом доби російські окупанти завдали 3 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснили 2 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Від цих злочинних дій постраждали населені пункти Львівської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється також, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь й надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

· на Сіверському напрямку – з мінометів, в районі Тимоновичів Чернігівської області;

· на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Амбарне, Бологівка, Стельмахівка, Вовчанські Хутори, Глибоке, Дворічна, Зелене, Гатище та Чугунівка;

· на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Новоєгорівка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Ведмеже та Білогорівка;

· на Бахмутському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Білогорівки, Бахмута, Андріївки, Кліщіївки та Іванграда;

· на Авдіївському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Парасковіївка;

· на Новопавлівському напрямку – з різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Вугледар, Павлівка, Времівка та Велика Новосілка;

· на Запорізькому напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Полтавки, Гуляйполя, Залізничного, Гуляйпільського, Дорожнянки, Новоандріївки та Ольгівського.

· на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів, що межують з лінією зіткнення. Безпосередньо від вогню російської реактивної та ствольної артилерії вчергове постраждали населені пункти Трифонівка Херсонської області та Нікополь.

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