Оккупанты нанесли 3 ракетных и 5 авиационных ударов по Украине – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. За текущие сутки, российские оккупанты нанесли 3 ракетных и 5 авиационных ударов, совершили 2 обстрела из реактивных систем залпового огня. От обстрелов пострадали населённые пункты Львовской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«В течение суток российские оккупанты нанесли 3 ракетных и 5 авиационных ударов, совершили 2 обстрела из реактивных систем залпового огня. От этих преступных действий пострадали населенные пункты Львовской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается также, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию российской федерации против Украины.
На других направлениях враг совершал обстрелы:
· на Северском направлении – из минометов, в районе Тимоновичей Черниговской области;
· на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Амбарное, Бологовка, Стельмаховка, Волчанские Хутора, Глубокое, Двуречная, Зеленое, Гатище и Чугуновка;
· на Купянском и Лиманском направлениях – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Новоегоровка, Северск, Верхнекаменское, Медвежье и Белогоровка;
· на Бахмутском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Белогоровки, Бахмута, Андреевки, Клещиевки и Иванграда;
· на Авдеевском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка и Парасковеевка;
· на Новопавловском направлении – из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Павловка, Времовка и Большая Новоселка;
· на Запорожском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Полтавки, Гуляйполя, Зализничного, Гуляйпольского, Дорожнянки, Новоандреевки и Ольговского.
· на Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов, граничащих с линией столкновения. Непосредственно от огня российской реактивной и ствольной артиллерии пострадали населенные пункты Трифоновка Херсонской области и Никополь.
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