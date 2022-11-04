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Оккупанты нанесли 3 ракетных и 5 авиационных ударов по Украине – Генштаб

Киев • УНН

 • 282877 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. За текущие сутки, российские оккупанты нанесли 3 ракетных и 5 авиационных ударов, совершили 2 обстрела из реактивных систем залпового огня. От обстрелов пострадали населённые пункты Львовской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

«В течение суток российские оккупанты нанесли 3 ракетных и 5 авиационных ударов, совершили 2 обстрела из реактивных систем залпового огня. От этих преступных действий пострадали населенные пункты Львовской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается также, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию российской федерации против Украины.

На других направлениях враг совершал обстрелы:

· на Северском направлении – из минометов, в районе Тимоновичей Черниговской области;

· на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Амбарное, Бологовка, Стельмаховка, Волчанские Хутора, Глубокое, Двуречная, Зеленое, Гатище и Чугуновка;

· на Купянском и Лиманском направлениях – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Новоегоровка, Северск, Верхнекаменское, Медвежье и Белогоровка;

· на Бахмутском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Белогоровки, Бахмута, Андреевки, Клещиевки и Иванграда;

· на Авдеевском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка и Парасковеевка;

· на Новопавловском направлении – из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Павловка, Времовка и Большая Новоселка;

· на Запорожском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Полтавки, Гуляйполя, Зализничного, Гуляйпольского, Дорожнянки, Новоандреевки и Ольговского.

· на Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов, граничащих с линией столкновения. Непосредственно от огня российской реактивной и ствольной артиллерии пострадали населенные пункты Трифоновка Херсонской области и Никополь.

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