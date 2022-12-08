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Окупанти завдали 2 ракетних та 3 авіаційний удар по Україні – Генштаб

Окупанти завдали 2 ракетних та 3 авіаційний удар по Україні – Генштаб

Київ • УНН

 • 767252 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Російські окупанти протягом доби завдали 2 ракетних та 3 авіаційних удари, а також здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«Протягом доби противник завдав 2 ракетних та 3 авіаційних удари, а також здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Вчергове ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міст Куп’янськ, Золочів та Очаків», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

Також зазначається, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

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Окрім того, Генштаб інформує про ситуацію на інших напрямках:

• На Сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів та ствольної артилерії населені пункти Хрінівка і Грем’яч Чернігівської області та Середина-Буда і Чернецьке на Сумщині.

• На Слобожанському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Варварівка, Дворічна і Кам’янка Харківської області. Авіаційного удару окупанти завдали неподалік Кам’янки.

• На Куп’янському напрямку противник веде оборону. Здійснив обстріли по районах населених пунктів Берестове, Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Котлярівка і Табаївка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка і Піщане Луганської області.

• На Лиманському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Макіївка, Площанка і Невське на Луганщині та Торське і Григорівка Донецької області.

• На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії зазнали райони тридцяти населених пунктів. Серед них - Андріївка, Верхньокам’янське, Берестове, Білогорівка, Веселе, Благодатне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Гостре, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. Ворог завдав ударів силами оперативно-тактичної та армійської авіації по районах населених пунктів Спірне, Кліщіївка, Північне, Кам’янка, Первомайське та Невельське.

• На Новопавлівському напрямку ворог обороняється. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли позицій наших військ поблизу населених пунктів Вугледар, Новосілка, Пречистівка і Золота Нива Донецької області.

• На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони двадцяти двох населених пунктів. Зокрема це – Времівка і Новопіль Донецької області та Дорожнянка, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степове Запорізької області. Також окупанти задіяли авіацію для ударів по районах Малих Щербаків та Степового.

• На Херсонському напрямку ворог веде оборонні дії. Здійснив танкові та артилерійські обстріли районів сімнадцяти населених пунктів. Серед них - Качкарівка, Монастирське, Новоберислав, Берислав, Львове, Іванівка, Новотягинка, Інженерне, Придніпровське і Антонівка Херсонської області та околиці міста Херсон.

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