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Оккупанты нанесли 2 ракетных и 3 авиационных удара по Украине – Генштаб

Оккупанты нанесли 2 ракетных и 3 авиационных удара по Украине – Генштаб

Киев • УНН

 • 767246 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Российские оккупанты в течение суток нанесли 2 ракетных и 3 авиационных удара, а также совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

«В течение суток противник нанес 2 ракетных и 3 авиационных удара, а также совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения. В очередной раз ударам подверглись объекты гражданской инфраструктуры городов Купянск, Золочев и Очаков», - говорится в сообщении.

Сообщается, что сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины.

Также отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

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Кроме того, Генштаб информирует о ситуации по другим направлениям:

• На Северском направлении враг обстрелял из минометов и ствольной артиллерии населенные пункты Хриновка и Гремяч Черниговской области и Середина-Буда и Чернецкое в Сумской области.

• На Слобожанском направлении артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Ветеринарное, Гоптовка, Стрелка, Зеленое, Терновая, Старица, Варваровка, Двуречная и Каменка Харьковской области. Авиационный удар оккупанты нанесли неподалеку от Каменки.

• На Купянском направлении противник ведет оборону. Совершил обстрелы по районам населенных пунктов Берестово, Синковка, Петропавловка, Кисловка, Котляровка и Табаевка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Песчаное Луганской области.

• На Лиманском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Макеевка, Площадка и Невское в Луганской области и Торское и Григоровка Донецкой области.

•На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелам из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы тридцати населенных пунктов. Среди них – Андреевка, Верхнекаменское, Берестово, Белогоровка, Веселое, Благодатное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Острое, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Враг нанес удары силами оперативно-тактической и армейской авиации по районам населенных пунктов Спорное, Клищиевка, Северное, Каменка, Первомайское и Невельское.

•На Новопавловском направлении враг обороняется. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы позиций наших войск вблизи населенных пунктов Угледар, Новоселка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

• На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы двадцати двух населенных пунктов. В частности, это – Времовка и Новополь Донецкой области и Дорожнянка, Гуляйполе, Зализничное, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степное Запорожской области. Также оккупанты задействовали авиацию для ударов по районам Малых Щербаков и Степного.

•На Херсонском направлении враг ведет оборонительные действия. Совершил танковые и артиллерийские обстрелы районов семнадцати населенных пунктов. Среди них - Качкаровка, Монастырское, Новоберислав, Берислав, Львов, Ивановка, Новотягинка, Инженерное, Приднепровское и Антоновка Херсонской области и окрестности города Херсон.

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