Окупанти за добу 13 разів обстрілювали Луганщину з артилерії - Гайдай
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Протягом минулої доби російські окупанти 13 разів обстрілювали Луганську область з артилерії. Про це у своєму Telegram повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує УНН.
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Зокрема, з його слів, не припиняється авіаційний та артилерійський тиск ворога в районах адміністративних меж областей. Зокрема, по Верхньокам’янському та Білогорівці.
Загалом за добу завдано чотири ракетних та два авіаційних удари. Артилерія окупантів теж не припиняє руйнування цих та прилеглих населених пунктів. 12 липня росіяни 13 разів застосовували цей вид зброї у бік мирних помешкань.
Через нестачу боєприпасів, як вказує Гайдай, посилюються диверсійні розвідувальні заходи з боку окупантів. Українські захисники знешкоджують їх майже щодня.
Водночас, Гайдай повідомив, що російська армія береже існуючі запаси снарядів, бо їх постачання перервано роботою нової далекобійної зброї.
Цитата
“Нещодавно здетонували військові склади у Кадіївці та Луганську. Сьогодні вночі в промзоні Луганська теж було неспокійно. Тому уперед знов йдуть ДРГ окупантів, які намагаються шукати слабкі місця в нашій обороні”, – зазначив він.
Голова ОВА додав, що росіяни тиснуть не тільки з боку Лисичанська та Попасної, а й з Ізюмського напрямку. Це загрожує великим містам Донеччини, та, відповідно, може порушити чи вимусити перебудувати наші захисні укріплення. Небезпеку звідти не можна виключати.
Доповнення
Російські окупанти намагаються авіацією витиснути українських захисників з Луганської області, а тим часом в Лисичанську "зникає" комунальна техніка.