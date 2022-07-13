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Оккупанты за сутки 13 раз обстреливали Луганскую область из артиллерии - Гайдай

Оккупанты за сутки 13 раз обстреливали Луганскую область из артиллерии - Гайдай

Киев • УНН

 • 84314 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. За прошедшие сутки российские оккупанты 13 раз обстреливали Луганскую область из артиллерии. Об этом в своем Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует УНН.

Детали

В частности, по его словам, не прекращается авиационное и артиллерийское давление врага в районах административных границ областей. В частности, по Верхнекаменском и Белогоровке.

Всего за сутки нанесены четыре ракетных и два авиационных удара. Артиллерия оккупантов тоже не прекращает разрушение этих и близлежащих населенных пунктов. 12 июля россияне 13 раз применяли этот вид оружия в сторону жилья мирных жителей.

Из-за нехватки боеприпасов, как указывает Гайдай, усиливаются диверсионные разведывательные мероприятия со стороны оккупантов. Украинские защитники обезвреживают их почти каждый день.

В то же время Гайдай сообщил, что российская армия бережет существующие запасы снарядов, потому что их снабжение прервано работой нового дальнобойного оружия.

Цитата

“Недавно сдетонировали военные склады в Кадиевке и Луганске. Сегодня ночью в промзоне Луганска тоже было неспокойно. Поэтому вперед снова идут ДРГ оккупантов, которые пытаются искать слабые места в нашей обороне”, – отметил он.

Глава ОВА добавил, что россияне давят не только со стороны Лисичанска и Попасной, но и из Изюмского направления. Это угрожает большим городам Донецкой области, и, соответственно, может нарушить или вынудить перестроить наши защитные укрепления. Опасность оттуда нельзя исключать.

Дополнение

Российские оккупанты пытаются авиацией вытеснить украинских защитников из Луганской области, а между тем в Лисичанске "исчезает" коммунальная техника.

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