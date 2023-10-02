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Окупанти з артилерії обстріляли Донеччину: травмовано чотирьох цивільних

Окупанти з артилерії обстріляли Донеччину: травмовано чотирьох цивільних

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Окупанти завдали ударів по населеним пунктам Донецької області, унаслідок чого було травмовано чотири людини. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, пише УНН.

Деталі

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюються досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1 ст. 438 КК України).

Зазначається, що, за даними слідства, 2 жовтня 2023 року окупанти, ймовірно, з артилерії обстріляли населені пункти у Покровському та Волноваському районах.

Близько 07:00 армія рф атакувала сільськогосподарське підприємство у с. Новоукраїнка Вуглугірської ТГ, внаслідок чого зазнали осколкових поранень двоє робітників 36 та 55 років, які перебували на вулиці. Їх доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Також об 11:10 війська держави-агресора обстріляли с. Єлизаветівка Покровського району, де зазнала поранень 83-річна місцева жителька, а о 14:55 окупанти завдали удару по с. Трудовому. Від влучання снарядів отримав тілесні ушкодження чоловік 53 років, якого ушпиталили з масивною кровотечею.

Нагадаємо

Російські війська за минулу добу вбили ще трьох людей у Донецькій області. Крім того поранення отримали п'ятеро людей.

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