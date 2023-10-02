Окупанти з артилерії обстріляли Донеччину: травмовано чотирьох цивільних

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За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюються досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1 ст. 438 КК України).

Зазначається, що, за даними слідства, 2 жовтня 2023 року окупанти, ймовірно, з артилерії обстріляли населені пункти у Покровському та Волноваському районах.

Близько 07:00 армія рф атакувала сільськогосподарське підприємство у с. Новоукраїнка Вуглугірської ТГ, внаслідок чого зазнали осколкових поранень двоє робітників 36 та 55 років, які перебували на вулиці. Їх доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Також об 11:10 війська держави-агресора обстріляли с. Єлизаветівка Покровського району, де зазнала поранень 83-річна місцева жителька, а о 14:55 окупанти завдали удару по с. Трудовому. Від влучання снарядів отримав тілесні ушкодження чоловік 53 років, якого ушпиталили з масивною кровотечею.

Нагадаємо

Російські війська за минулу добу вбили ще трьох людей у Донецькій області. Крім того поранення отримали п'ятеро людей.