Оккупанты из артиллерии обстреляли Донецкую область: травмированы четверо гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Оккупанты нанесли удары по населенным пунктам Донецкой области, в результате чего были травмированы четыре человека. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, пишет УНН.
Детали
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляются досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Отмечается, что, по данным следствия, 2 октября 2023 года оккупанты, вероятно, из артиллерии обстреляли населенные пункты в Покровском и Волновахском районах.
Около 07:00 армия рф атаковала сельскохозяйственное предприятие в с. Новоукраинка Углугорской ТГ, в результате чего получили осколочные ранения двое рабочих 36 и 55 лет, которые находились на улице. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Также в 11:10 войска государства-агрессора обстреляли с. Елизаветовка Покровского района, где получила ранения 83-летняя местная жительница, а в 14:55 оккупанты нанесли удар по с. Трудовое. От попадания снарядов получил телесные повреждения мужчина 53 лет, которого госпитализировали с массивным кровотечением.
Напомним
Российские войска за минувшие сутки убили еще трех человек в Донецкой области. Кроме того ранения получили пять человек.