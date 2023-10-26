Окупанти з артилерії атакували Миколаївщину
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Протягом середи росіяни завдали ударів по двох громадам Миколаївської області з артилерії. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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Вчора, 25 жовтня, об 11:33 та сьогодні вночі, 26 жовтня, о 02:03 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії та м. Очаків Очаківської громади.
Також, 25 жовтня, о 10:43 артилерійські удари фіксувалися на узбережжі Куцурубської громади.
У результаті обстрілів постраждалих немає.
Нагадаємо
Сили оборони у ніч на 25 жовтня збили два запущених російськими військами ударних дронів типу Shahed у Миколаївській області.