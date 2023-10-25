На Миколаївщині вночі знищили два "шахеди", ворог бив з артилерії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Сили оборони у ніч на 25 жовтня збили два запущених російськими військами ударних дронів типу Shahed у Миколаївській області, повідомив у середу голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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"Вночі, з 24 на 25 жовтня підрозділами повітряного командування "Південь" на Миколаївщині знищено 2 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136", - написав Кім у Telegram.
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У Миколаївському районі, зі слів голови ОВА, учора, 24 жовтня, о 11:15 та 13:58 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
Нагадаємо
Сили оборони у ніч на 25 жовтня у небі над Україною знищили усі 11 з 11 запущених російськими військами ударних дронів типу Shahed.