На Николаевщине ночью уничтожили два "шахеда", враг бил из артиллерии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Силы обороны в ночь на 25 октября сбили два запущенных российскими войсками ударных дронов типа Shahed в Николаевской области, сообщил в среду глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
Цитата
"Ночью, с 24 на 25 октября подразделениями воздушного командования "Юг" в Николаевской области уничтожено 2 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136", - написал Ким в Telegram.
Детали
В Николаевском районе, по словам главы ОВА, вчера, 24 октября, в 11:15 и 13:58 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.
Напомним
Силы обороны в ночь на 25 октября в небе над Украиной уничтожили все 11 из 11 запущенных российскими войсками ударных дронов типа Shahed.