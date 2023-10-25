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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Николаевщине ночью уничтожили два "шахеда", враг бил из артиллерии

Киев • УНН

 • 97980 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Силы обороны в ночь на 25 октября сбили два запущенных российскими войсками ударных дронов типа Shahed в Николаевской области, сообщил в среду глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

На Николаевщине ночью уничтожили два "шахеда", враг бил из артиллерии

Цитата

"Ночью, с 24 на 25 октября подразделениями воздушного командования "Юг" в Николаевской области уничтожено 2 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136", - написал Ким в Telegram.

Детали

В Николаевском районе, по словам главы ОВА, вчера, 24 октября, в 11:15 и 13:58 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Напомним

Силы обороны в ночь на 25 октября в небе над Украиной уничтожили все 11 из 11 запущенных российскими войсками ударных дронов типа Shahed.

Украинские Национальные Новости

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