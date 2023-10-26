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Оккупанты из артиллерии атаковали Николаевскую область

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. В течение среды россияне нанесли удары по двум общинам Николаевской области из артиллерии. Об этом сообщает председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Оккупанты из артиллерии атаковали Николаевскую область

Детали 

Вчера, 25 октября, в 11:33 и сегодня ночью, 26 октября, в 02:03 враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории и г. Очаков Очаков Очаковской громады. 

Также, 25 октября, в 10:43 артиллерийские удары фиксировались на побережье Куцурубской громады. 

В результате обстрелов пострадавших нет.

Напомним

Силы обороны в ночь на 25 октября сбили два запущенных российскими войсками ударных дрона типа Shahed в Николаевской области.

Украинские Национальные Новости

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