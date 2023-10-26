Оккупанты из артиллерии атаковали Николаевскую область

Детали

Вчера, 25 октября, в 11:33 и сегодня ночью, 26 октября, в 02:03 враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории и г. Очаков Очаков Очаковской громады.

Также, 25 октября, в 10:43 артиллерийские удары фиксировались на побережье Куцурубской громады.

В результате обстрелов пострадавших нет.

Напомним



Силы обороны в ночь на 25 октября сбили два запущенных российскими войсками ударных дрона типа Shahed в Николаевской области.