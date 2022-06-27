Окупанти вранці обстріляли Миколаївщину: зруйновано дитячий садок та будинки

Деталі



"Миколаївщина: сьогодні зранку – обстріли смт Березнегувате Баштанського району, в результаті чого пошкоджено житлові будинки. Інформація щодо потерпілих уточнюється", – ідеться у повідомленні.

Також приблизно о 04:30 було обстріляно Широківську громаду Баштанського району.

"Зруйнований дитячий садочок та житловий будинок, також влучання по дитячому майданчику. Потерпілих немає", – ідеться у повідомленні.

Окрім того, вчора протягом дня обстріляли село Лимани Галицинівської громади Миколаївського району, потерпілих немає.

Доповнення

23 червня повідомляли, що вночі на Миколаївщині окупанти обстріляли селища Березнегувате та Новомиколаївка. Внаслідок ворожих ударів було пошкоджено житлові будинки та сільськогосподарська техніка.