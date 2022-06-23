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Миколаївщина: окупанти вночі обстріляли Березнегувате та Новомиколаївку

Миколаївщина: окупанти вночі обстріляли Березнегувате та Новомиколаївку

Київ • УНН

 • 258761 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. На Миколаївщині вночі обстрілів зазнали селище Березнегувате та село Новомиколаївка, внаслідок ворожих ударів пошкоджені житлові будинки та сільськогосподарська техніка. Про це повідомляється у зведенні з ОДА за добу, пише УНН.

Деталі

"У Баштанському районі вночі обстрілів зазнало смт Березнегувате", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що тривають обстріли у Березнегуватській громаді.

"Також продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється", - сказано у повідомленні.

"Миколаївський район: вночі обстрілів зазнало село Новомиколаївка Первомайської громади, внаслідок яких пошкоджені житлові будинки та сільськогосподарська техніка", - зазначається в повідомленні.

Також зазначається, що вчора вдень російські окупанти запустили по Миколаєву сім ракет типу "Онікс". Пошкоджень зазнали багатоповерхові будинки, руйнування різного ступеню — у приватних будинках, також сталася пожежа. Унаслідок обстрілів троє цивільних отримали поранення.

Доповнення

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у своєму Telegram-каналі повідомляв про наслідки ракетного удару, який 22 червня завдали по місту російські окупанти – пошкоджено п'ять багатоповерхівок, троє людей поранено.

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