Миколаївщина: окупанти вночі обстріляли Березнегувате та Новомиколаївку

Деталі

"У Баштанському районі вночі обстрілів зазнало смт Березнегувате", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що тривають обстріли у Березнегуватській громаді.

"Також продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється", - сказано у повідомленні.

"Миколаївський район: вночі обстрілів зазнало село Новомиколаївка Первомайської громади, внаслідок яких пошкоджені житлові будинки та сільськогосподарська техніка", - зазначається в повідомленні.

Також зазначається, що вчора вдень російські окупанти запустили по Миколаєву сім ракет типу "Онікс". Пошкоджень зазнали багатоповерхові будинки, руйнування різного ступеню — у приватних будинках, також сталася пожежа. Унаслідок обстрілів троє цивільних отримали поранення.

Доповнення

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у своєму Telegram-каналі повідомляв про наслідки ракетного удару, який 22 червня завдали по місту російські окупанти – пошкоджено п'ять багатоповерхівок, троє людей поранено.