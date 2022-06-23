Николаевская область: оккупанты ночью обстреляли Березнеговатое и Новониколаевку
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. В Николаевской области ночью обстрелам подверглись поселок Березнеговатое и село Новониколаевка, в результате вражеских ударов повреждены жилые дома и сельскохозяйственная техника. Об этом сообщается в сводке из ОГА за сутки, пишет УНН.
Детали
"В Баштанском районе ночью обстрелам подверглось пгт Березнеговатое", - говорится в сообщении.
Сообщается, что продолжаются обстрелы в Березнеговатской громаде.
"Также продолжаются обстрелы сел по линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении.
"Николаевский район: ночью обстрелам подверглось село Новониколаевка Первомайской громады, в результате которых повреждены жилые дома и сельскохозяйственная техника", - отмечается в сообщении.
Также отмечается, что вчера днем российские оккупанты запустили по Николаеву семь ракет типа "Оникс". Повреждений претерпели многоэтажные дома, разрушение разной степени — в частных домах, также произошел пожар. В результате обстрелов трое гражданских получили ранения.
Дополнение
Городской голова Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram-канале сообщал о последствиях ракетного удара, который 22 июня нанесли по городу российские оккупанты – повреждены пять многоэтажек, три человека ранены.