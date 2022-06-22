Ракетний удар по Миколаєву: пошкоджено п'ять багатоповерхівок, троє поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у своєму Telegram-каналі повідомив про наслідки ракетного удару, який сьогодні завдали по місту російські окупанти – пошкоджено п'ять багатоповерхівок, троє людей поранено, пише УНН.
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"Пошкоджень зазнали 5 багатоповерхових будинків. У них від уламків та вибухової хвилі винесло вікна, у деяких - пошкодило вхідні двері до під'їзду. Також руйнування різного ступеню маємо у 8 приватних будинках (переважно, це вікна, вхідні двері, покрівля, паркан тощо)", - написав Сєнкевич.
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За словами мера, внаслідок обстрілу у двох районах горіла суха трава. Пожежу на загальній площі 260 кв. м загасили працівники ДСНС.
Ще одна пожежа виникла на території приватного підприємства, де зберігалася соняшникова олія. Окрім рятувальників, на місці працюють аварійні бригади Миколаївводоканалу, Миколаївобленерго та Миколаївгазу.
"Станом на 16:00 відомо про 3 поранених", - зазначив Сєнкевич.
Водночас інформація про загиблого під час сьогоднішніх ракетних ударів не підтвердилася, додав міський голова.
Нагадаємо
Сьогодні російські окупанти вдарили сімома ракетами по Миколаєву.