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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Ракетний удар по Миколаєву: пошкоджено п'ять багатоповерхівок, троє поранених

Ракетний удар по Миколаєву: пошкоджено п'ять багатоповерхівок, троє поранених

Київ • УНН

 • 122186 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у своєму Telegram-каналі повідомив про наслідки ракетного удару, який сьогодні завдали по місту російські окупанти – пошкоджено п'ять багатоповерхівок, троє людей поранено, пише УНН.

Цитата

"Пошкоджень зазнали 5 багатоповерхових будинків. У них від уламків та вибухової хвилі винесло вікна, у деяких - пошкодило вхідні двері до під'їзду. Також руйнування різного ступеню маємо у 8 приватних будинках (переважно, це вікна, вхідні двері, покрівля, паркан тощо)", - написав Сєнкевич.

Деталі

За словами мера, внаслідок обстрілу у двох районах горіла суха трава. Пожежу на загальній площі 260 кв. м загасили працівники ДСНС.

Ще одна пожежа виникла на території приватного підприємства, де зберігалася соняшникова олія. Окрім рятувальників, на місці працюють аварійні бригади Миколаївводоканалу, Миколаївобленерго та Миколаївгазу.

"Станом на 16:00 відомо про 3 поранених", - зазначив Сєнкевич.

Водночас інформація про загиблого під час сьогоднішніх ракетних ударів не підтвердилася, додав міський голова.

Нагадаємо

Сьогодні російські окупанти вдарили сімома ракетами по Миколаєву.

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