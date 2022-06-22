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Ракетный удар по Николаеву: повреждены пять многоэтажек, трое раненых

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 июня. УНН. Городской голова Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram-канале сообщил о последствиях ракетного удара, который сегодня нанесли по городу российские оккупанты – повреждены пять многоэтажек, три человека ранены, пишет УНН.

Цитата

"Повреждения получили 5 многоэтажных домов. В них от обломков и взрывной волны вынесло окна, в некоторых - повредило входную дверь к подъезду. Также разрушение разной степени имеем в 8 частных домах (преимущественно, это окна, входные двери, кровля, забор и т.д.), - написал Сенкевич.

Детали

По словам мэра, в результате обстрела в двух районах горела сухая трава. Пожар на общей площади 260 кв. м потушили работники ГСЧС.

Еще один пожар возник на территории частного предприятия, где хранилось подсолнечное масло. Кроме спасателей, на месте работают аварийные бригады Николаевводоканала, Николаевоблэнерго и Николаевгаза.

"По состоянию на 16:00 известно о 3 раненых", - отметил Сенкевич.

В то же время информация о погибшем во время сегодняшних ракетных ударов не подтвердилась, добавил городской голова.

Напомним

Сегодня российские оккупанты ударили семью ракетами по Николаеву.

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