Оккупанты утром обстреляли Николаевскую область: разрушен детский сад и дома
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Утром российские оккупанты обстреляли пгт Березнеговатое и Широковскую общину Николаевской области – разрушены детский сад и жилые дома. Об этом сообщается в сводке ОВА, пишет УНН.
Детали
"Николаевская область: сегодня утром – обстрели пгт Березнеговатое Баштанского района, в результате чего повреждены жилые дома. Информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.
Также примерно в 04:30 была обстреляна Широковская община Баштанского района.
"Разрушен детский сад и жилой дом, также попадание по детской площадке. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Кроме того, вчера в течение дня обстреливали село Лиманы Галицыновской общины Николаевского района, пострадавших нет.
Дополнение
23 июня сообщали, что ночью в Николаевской области оккупанты обстреляли поселки Березнеговатое и Новониколаевка. В результате вражеских ударов были повреждены жилые дома и сельскохозяйственная техника.