Окупанти вранці з мінометів обстріляли громаду на Сумщині

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«Ніч на Сумщині минула без обстрілів. Але вранці, близько 8 години, росіяни із мінометів обстріляли Зноб-Новгородську громаду. Було 10 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок», - написав Живицький у Telegram.

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Росіяни завдали 33 удари по прикордонню Сумщини минулої доби. Під обстрілами були Великописарівська та Есманьська громади.