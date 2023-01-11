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Окупанти минулої доби обстріляли 2 громади на Сумщині

Київ • УНН

 • 375885 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. Росіяни завдали 33 удари по прикордонню Сумщини минулоі доби. Під обстрілами були Великописарівська та Есманьська громади, передає УНН. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Окупанти минулої доби обстріляли 2 громади на Сумщині

Деталі

Великописарівську громаду ворог двічі обстріляв прикордоння із мінометів. Усього було 12 прильотів.

Внаслідок обстрілу пошкоджено склади місцевої ферми.

По Есманьській громаді російські війська ударили із мінометів, 21 прильот.

У всіх випадках без жертв.

Нагадаємо

Окупанти вночі атакували Київський район Харкова. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

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