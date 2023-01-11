Окупанти минулої доби обстріляли 2 громади на Сумщині

КИЇВ. 11 січня. УНН. Росіяни завдали 33 удари по прикордонню Сумщини минулоі доби. Під обстрілами були Великописарівська та Есманьська громади, передає УНН. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.