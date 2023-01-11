Оккупанты за прошедшие сутки обстреляли 2 громады в Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Россияне нанесли 33 удара по пограничью Сумской области за прошедшие сутки. Под обстрелами были Великописаревская и Эсманьская общины, передает УНН. Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.
Детали
Великописаревскую громаду враг дважды обстрелял приграничье из минометов. Всего было 12 прилетов.
В результате обстрела повреждены склады местной фермы.
По Эсманьской общине российские войска ударили из минометов, 21 прилет.
Во всех случаях без жертв.
Напомним
Оккупанты ночью атаковали Киевский район Харькова. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.