Оккупанты утром из минометов обстреляли громаду в Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Россияне утром обстреляли из минометов Зноб-Новгородскую громаду в Сумской области. Поврежден жилой дом. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, пишет УНН.
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«Ночь в Сумской области прошла без обстрелов. Но утром, около 8 часов, россияне из минометов обстреляли Зноб-Новгородскую громаду. Было 10 прилетов. В результате обстрела поврежден жилой дом», - написал Живицкий в Telegram.
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Россияне нанесли 33 удара по приграничью Сумской области за прошедшие сутки. Под обстрелами были Великописаревская и Эсманьская громады.