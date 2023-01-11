Оккупанты утром из минометов обстреляли громаду в Сумской области

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«Ночь в Сумской области прошла без обстрелов. Но утром, около 8 часов, россияне из минометов обстреляли Зноб-Новгородскую громаду. Было 10 прилетов. В результате обстрела поврежден жилой дом», - написал Живицкий в Telegram.

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Россияне нанесли 33 удара по приграничью Сумской области за прошедшие сутки. Под обстрелами были Великописаревская и Эсманьская громады.