Окупанти викрали депутата Херсонської облради від “Європейської солідарності”
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Каховці Херсонської області російські окупанти викрали депутата Херсонської обласної ради від партії "Європейська солідарность", ексголову Каховської районної адміністрації. Про це у Facebook повідомив керівник фракції "«Європейська Солідарність" у Херсонській облраді Сергій Хлань, пише УНН.
Цитата
“У Каховці окупанти викрали депутата Херсонської обласної ради від "Європейської солідарності", ексголову Каховської районної адміністрації Валерія Салтикова”, – ідеться у повідомленні.
Додамо
У Херсонські області російські окупанти викрали голову Бехтерської громади Бурака Михайла Івановича.