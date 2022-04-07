Окупанти викрали депутата Херсонської облради від “Європейської солідарності”

КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Каховці Херсонської області російські окупанти викрали депутата Херсонської обласної ради від партії "Європейська солідарность", ексголову Каховської районної адміністрації. Про це у Facebook повідомив керівник фракції "«Європейська Солідарність" у Херсонській облраді Сергій Хлань, пише УНН.