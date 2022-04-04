На Херсонщині окупанти викрали голову Бехтерської громади

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"Надійшла інформація, що сьогодні о 10:30 у Залізному Порту окупантами було викрадено голову Бехтерської громади Бурака Михайла Івановича. Наразі його місцезнаходження невідоме", — написав Соболевський.

Нагадаємо

Станом на 31 березня окупанти викрали в Україні 24 посадовці.