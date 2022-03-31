Від початку війни окупанти викрали в Україні 24 посадовців
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну окупанти викрали 24 посадовців. Про це інформує Офіс Президента України, пише УНН.
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“24 людини - це всі викрадені посадові особи, серед яких міські та селищні голови, їхні заступники, інші представники державних установ. Це особи, які ще перебувають у полоні”, – йдеться в повідомленні.
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Також повідомляється, що в Харківській області 26 березня росіяни затримали міського голову Балаклії Івана Столбового, заступника міського голови Сергія Полторака та начальника відділу цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олега Блудова.
Вищезазначені особи пішли на співпрацю з окупантами.
Додамо
29 березня рашистські окупанти викрали двох міських голів на Херсонщині.
26 березня у місті Славутич ворог захопив міську лікарню та викрав міського голову.
25 березня в Сновській міській громаді на Чернігівщині було викрадено 7 жителів, серед яких і міський голова. Їх на автомобілях повезли в бік Городні.