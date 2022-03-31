С начала войны оккупанты похитили в Украине 24 чиновника
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину оккупанты похитили 24 чиновника. Об этом информирует Офис Президента Украины, пишет УНН.
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“24 человека - это все похищенные должностные лица, среди которых городские и поселковые головы, их заместители, другие представители государственных учреждений. Это люди, которые еще находятся в плену”, - говорится в сообщении.
Детали
Также сообщается, что в Харьковской области 26 марта россияне задержали мэра Балаклеи Ивана Столбового, заместителя городского головы Сергея Полторака и начальника отдела гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Олега Блудова.
Вышеупомянутые люди пошли на сотрудничество с оккупантами.
Добавим
29 марта рашистские оккупанты похитили двух городских голов на Херсонщине.
26 марта в городе Славутич враг захватил городскую больницу и похитил городского голову.
25 марта в Сновской городской общине на Черниговщине были похищены 7 жителей, среди которых и городской голова. Их на автомобилях повезли в сторону Городни.