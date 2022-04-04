В Херсонской области оккупанты похитили голову Бехтерской общины

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"Поступила информация, что сегодня в 10:30 в Железном Порту оккупантами был похищен голова Бехтерской общины Бурак Михаил Иванович. Сейчас его местонахождение неизвестно", — написал Соболевский.

Напомним

По состоянию на 31 марта оккупанты похитили в Украине 24 чиновника.