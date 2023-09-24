Окупанти використовують голод як зброю війни: в Україні юристи збирають докази для МКС

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За даними видання, мета полягає в тому, щоб задокументувати випадки, коли російські загарбники використовували голод як зброю війни, надавши докази для того, щоб МКС розпочав перше судове переслідування такого роду, яке могло б висунути звинувачення російському президенту володимиру путіну.

Юсуф Хан, старший юрист юридичної фірми Global Rights Compliance, сказав, що “використання продовольства як зброї відбувалося в три етапи”, починаючи з початкового вторгнення, коли українські міста були обложені, а постачання продовольства припинено.

Серед задокументованих інцидентів — загибель 20 мирних жителів у Чернігові рано вранці 16 березня 2022 року, коли російські осколкові бомби вибухнули біля супермаркету в місті, де українці стояли в черзі за хлібом і продуктами.

Слідчі також зосереджені на облозі Маріуполя, додав Хан. Постачання продовольства до міста було припинено, а коридори гуманітарної допомоги заблоковані або розбомблені, через що зневіреним, голодуючим цивільним людям було дуже важко або неможливо втекти.

Друга фаза включає знищення запасів їжі та води, а також джерел енергії по всій Україні під час бойових дій, які адвокат назвав “об’єктами, необхідними для виживання цивільного населення”.

Такі атаки, стверджував Хан, були “злочинами не результату, а злочинами з наміром”, тому що “якщо ви вивозите об’єкти, які потрібні цивільним особам, наприклад, енергетичну інфраструктуру в розпал зими, ваші дії є передбачуваними”.

Такі міста, як Миколаїв на півдні, залишилися без питної води на початку конфлікту після того, як російські війська захопили насосну станцію, яка її постачала. Решта мешканців були змушені покладатися на воду, яку доставляли щодня, щоб вони могли безпечно пити та митися.

Третій елемент — спроби росії запобігти або обмежити експорт українського продовольства. “Тоді ми бачили, як росія атакувала зернові об’єкти на Дунаї та грала м’язами в Чорному морі”, — сказав Хан, посилаючись на звіти українських чиновників про те, що наприкінці липня та на початку серпня було знищено 270 000 тонн продуктів харчування.

Додамо

Нові звинувачення в тому, що Росія намагалася заморити голодом українців, особливо емоційні в світлі історії двох країн: у 1932-33 роках мільйони померли від голоду під час Голодомору, примусового голоду, спричиненого радянським урядом Йосипа Сталіна.

Але цим питанням приділяється особлива увага після ухвалення резолюції Ради Безпеки ООН у 2018 році, яка засудила використання голоду як засобу ведення війни, та внесення змін до Римського статуту МКС у 2019 році, які розширили перелік справ, що можуть бути порушені за цим фактом.

GRC працює з українською прокуратурою до кінця наступного року, щоб скласти досьє. Намір полягає в тому, щоб подати заяву відповідно до статті 15 Римського статуту, що дозволить третім сторонам надсилати інформацію про передбачувані військові злочини прокурору МКС. Прокурор, який базується в Гаазі, вирішить, чи продовжувати справу.

Частково зусилля юристів будуть спрямовані на визначення винних, в тому числі на те, чи вимагати звинувачення для путіна, як це сталося в березні, коли МКС видав ордер на арешт президента рф за злочин незаконної депортації українських дітей в росію з територій, тимчасово окупованих під час війни.

Подібне можна стверджувати щодо злочинів, пов’язаних із голодом, сказав Хан.

“путін може нести відповідальність за вчинення дій безпосередньо, спільно з іншими та/або через інших”, — стверджував він, а також за неспроможність здійснювати належний контроль над російськими військовими чи іншими особами, звинуваченими в конкретних кримінальних діях.

Правозахисники працюють з фахівцями з розвідки з відкритих джерел, щоб деталізувати приклади воєнних злочинів і займаються картографічним аналізом збитків; зіставляють відповідні дані, такі як кількість відмов у прийнятті конвоїв з гуманітарною допомогою, а також вивчають заяви, зроблені путіним та іншими лідерами, аж до місцевого рівня, намагаючись зібрати досьє.

Нагадаємо

В Україні відбулося відкриття “польового” Офісу Міжнародного кримінального суду. Його робота дозволить посилити взаємодію між Україною та МКС.