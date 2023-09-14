В Україні відкрили польовий Офіс Міжнародного кримінального суду
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. В Україні відбулося відкриття "польового" Офісу Міжнародного кримінального суду. Його робота дозволить посилити взаємодію між Україною та МКС. Про це повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Цитата
"В Україні відкрився так званий польовий Офіс Міжнародного кримінального суду. Це найбільше представництво МКС за межами Гааги. Його робота дозволить посилити взаємодію між Україною та МКС", - розповів Костін.
За його словами, відкриття польового Офісу МКС підвищить ефективність та оперативність реагування на злочини, які росія продовжує щодня чинити проти України та українців.
"Наші прокурори пліч опліч працюють з експертами Міжнародного кримінального суду на практично щоденній основі", - зазначив Костін.
Доповнення
Раніше Костін повідомляв, що відкриття офісу прокурора Міжнародного кримінального суду в Україні дозволить прокурору МКС ще більше повноцінно розслідувати міжнародні злочини, які були здійснені в Україні.
3 липня, у Гаазі офіційно розпочав свою роботу Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України. Новостворений заклад сприятиме формуванню справ для майбутніх судових процесів проти рф.