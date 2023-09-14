В Україні відкрили польовий Офіс Міжнародного кримінального суду

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"В Україні відкрився так званий польовий Офіс Міжнародного кримінального суду. Це найбільше представництво МКС за межами Гааги. Його робота дозволить посилити взаємодію між Україною та МКС", - розповів Костін.

За його словами, відкриття польового Офісу МКС підвищить ефективність та оперативність реагування на злочини, які росія продовжує щодня чинити проти України та українців.

"Наші прокурори пліч опліч працюють з експертами Міжнародного кримінального суду на практично щоденній основі", - зазначив Костін.

Доповнення

Раніше Костін повідомляв, що відкриття офісу прокурора Міжнародного кримінального суду в Україні дозволить прокурору МКС ще більше повноцінно розслідувати міжнародні злочини, які були здійснені в Україні.

3 липня, у Гаазі офіційно розпочав свою роботу Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України. Новостворений заклад сприятиме формуванню справ для майбутніх судових процесів проти рф.